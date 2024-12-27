الامارات | 30 جائزة في مسابقة «الظفرة للصيد بالصقور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مسابقة الصيد بالصقور بمهرجان الظفرة مشاركة 419 صقاراً، تنافسوا ضمن ستة أشواط لمسابقات التلواح (أربعة أشواط لفئة الفروخ، وشوطان لفئة الجرناس)، التي خُصصت لها 30 جائزة بقيمة 930 ألف درهم. واستمرت المسابقة، لمدة أربعة أيام متتالية، في ميدان الصقور بمدينة زايد في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتوجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة الفائزين في ختام مسابقة الصيد بالصقور، بحضور المدير المالي والإداري في نادي أبوظبي للصقارين،

عيد درويش المزروعي، وسعيد المهيري من مجلس أبوظبي الرياضي.