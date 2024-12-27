الامارات | وفاة المغنية دولسي صاحبة أقوى الأصوات في المكسيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت المغنية دولسي، صاحبة أحد أقوى الأصوات في المجال الموسيقي المكسيكي، أول من أمس، عن 69 عاماً، إثر مضاعفات مرتبطة بعملية جراحية أجرتها في الرئة، على ما أعلنت عائلتها.

وأكدت إيزابيل نويغيرات، شقيقة المغنية، نبأ الوفاة عبر حسابها في «فيس بوك»، وكتبت: «أصبحت مع والدتنا في الجنة، سأفتقدك، ارقدي بسلام، أحبك».

وقال المغني يوري المقرّب من دولسي، في منشور عبر منصة «إكس»: «إنّه خبر حزين ومروّع.. خسارة لا تعوّض.. مغنية مهمة».

وبدأت دولسي، واسمها الحقيقي بيرثا إليسا نويغيراث كارديناس، مسيرتها الفنية عام 1974، وعُرفت بصوتها القوي، وأصبحت مشهورة بعد إحيائها حفلات موسيقية ضمن عدد كبير من مهرجانات أميركا اللاتينية وأوروبا خلال سبعينات القرن الـ20 وثمانيناته.