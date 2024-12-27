5 فئات يجب عليها عدم الإفراط في تناول القلقاس.. لتجنب أي مخاطر

القاهرة - سمر حسين - صحة

القلقاس من الخضروات المفضلة للكثيرين، خاصة في فصل الشتاء لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات كما أنه مضاد جيد للأكسدة، ولكن رغم ذلك إلا أن هناك بعض الفئات التي يجب عليها تجنب الإفراط في تناوله لعدم الإصابة بأي مخاطر.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى قابيل طبيب الباطنة والجهاز الهضمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن القلقاس هو نبات غني بالكربوهيدرات والألياف، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، لكن هناك بعض الفئات التي يجب أن تكون حذرة في تناول القلقاس أو تجنب الإفراط فيه، ومنها:

1. مرضى السكري:

بسبب احتواء القلقاس على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة، قد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى رفع مستويات السكر في الدم، لذا يجب تناوله باعتدال ومراقبة مستوى السكر في الدم.

2. مرضى الكلى:

يحتوي القلقاس على نسبة من البوتاسيوم والفوسفور، وهو ما قد يكون غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، خاصة أولئك الذين يخضعون للعلاج بالغسيل الكلوي.

3. مرضى الغدة الدرقية:

القلقاس يحتوي على مركبات تُعرف باسم «غوماجين» التي قد تؤثر على امتصاص اليود، وبالتالي يمكن أن تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية توخي الحذر.

4. الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو مشكلات هضمية:

قد يسبب القلقاس لبعض الأشخاص حساسية أو مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الغازات، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

5. الحوامل والمرضعات:

في حين أن القلقاس يعتبر آمنًا بشكل عام أثناء الحمل والرضاعة، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض المشاكل الهضمية أو تأثيرات غير مرغوبة. لذا يُفضل تناوله باعتدال بعد استشارة الطبيب.