تكنولوجيا: يوتيوب يختبر زر جديد لتسهيل العثور على الفيديوهات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجري موقع يوتيوب تجربة ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل عملية العثور على محتوى للمشاهدة. تعمل هذه الميزة، التي لا تزال قيد الاختبار، عبر زر “تشغيل شيء ما” يظهر كزر إجراء عائم (FAB) بالقرب من أسفل الشاشة. عند النقر على الزر، يقوم مشغل Shorts بتشغيل مقاطع فيديو عشوائية مباشرة، مما يجعل الانتقال إلى مشاهدة المحتوى أكثر سهولة وبأقل جهد ممكن.

لم تكن هذه المحاولة الأولى ليوتيوب لتقديم ميزة “تشغيل شيء ما”. ففي عام 2023، لاحظ أحد مستخدمي Reddit وجود لافتة تحمل نفس الاسم، بينما أشار مصدر آخر إلى زر FAB جديد يؤدي وظيفة مشابهة، بالرغم من عدم استخدامه لعبارة “تشغيل شيء ما” حينها. يبدو أن الاختبار الحالي هو نتيجة دمج تلك الأفكار السابقة في ميزة واحدة.

لم يُحدد بعد موعد طرح هذه الميزة لجميع المستخدمين، أو حتى إذا كان سيتم إطلاقها نهائيًا. ما يُعرف حتى الآن هو أن جوجل قد بدأت بالفعل في اختبارها منذ فترة. ربما لا يزال الفريق يعمل على تحسينها أو تحديد الطريقة الأمثل لدمجها ضمن التطبيق.

قد تكون هذه الميزة الجديدة مفيدة للأوقات التي يشعر فيها المستخدمون بالحيرة بشأن ما يجب مشاهدته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد يوتيوب في منافسة خدمات بث أخرى تقدم ميزات مشابهة، مثل ميزة “تشغيل شيء ما” من نتفليكس، التي تختار عشوائيًا عرضًا أو فيلمًا لتشغيله.

على الرغم من أن البعض قد يعتبر الزر تدخليًا، من المحتمل أن يتيح يوتيوب خيار تعطيله لمن لا يرغب في استخدامه. علاوة على ذلك، قد يقتصر ظهور الزر على المستخدمين الذين لم يشاهدوا محتوى لفترة من الوقت، ما يجعله أقل إزعاجًا.

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