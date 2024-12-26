افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بأنه "بتاريخ 17/12/2024، ونتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات تمكنت من الاشتباه بفان نوع "هيونداي" لون أبيض في محلة المسعودية- عكّار بقيادة شخص مجهول الهوية حيث عملت الدورية على ضبط الفان وتوقيف سائقه، ويدعى: ا.م. (مواليد عام 1992، لبناني)"، مشيرة الى أن "بتفتيشه والفان تم ضبط 53 صندوقًا من الدّخان المهرّب من الأراضي السورية الى الداخل اللبناني عبر المعابر غير الشرعية".
واكدت أنه "أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وتم تسليمه مع الفان والمضبوطات الى القطعة المعنية بناءً على اشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مهرّب دخان عبر المعابر غير الشرعيّة وضبط 53 صندوقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.