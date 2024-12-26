شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفاوتة وضباب كثيف.. تفاصيل طقس مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها، وبين أن المنطقة تشهد ضبابًا كثيفًا يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة 1 كم أو أقل.وأشار المركز إلى أن حالة الطقس تلك تشمل الشفا والهدا، وتستمر حتى الـ9 من صباح غد الجمعة.كما تشهد العرضيات والكامل والشعيبة وبحرة والليث والقنفذة ورهاط ومدركة والجموم وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف والعاصمة المقدسة هطول أمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وجريان سيول وصواعق رعدية، حتى الـ9 من غد الجمعة.تشهد منطفة المدينة المنورة هطول أمطار خفيفة يصاحبها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وبين مركز الأرصاد أن حالة الطقس تلك تشمل الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع، وتستمر حتى الـ9 من غد الجمعة.