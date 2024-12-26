الامارات | فطائر «مينس باي» المعدّلة تثير استياء في بريطانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشكل فطائر «مينس باي»، وهي معجنات صغيرة محشوة بالفواكه المجففة، إحدى الحلويات الكلاسيكية المفضلة في المملكة المتحدة خلال فترة الميلاد، لكنّ مغامرة البعض بطرح نسخ جديدة منها، بوصفات مختلفة، تثير استياء المتمسكين بطريقة تحضيرها الأصلية، وفي كل عام خلال أعياد نهاية العام، يستهلك البريطانيون نحو 800 مليون قطعة من هذه الفطائر التي يحبّ البعض تناولها دافئة، وتكون في العادة محشوة بمزيج من الفواكه المجففة، وفي السنوات الأخيرة بدأ طهاة المعجنات الهواة وسلاسل المتاجر الكبرى في ابتكار نسخ غير تقليدية من الفطائر، مع إضافة مكونات شتى إليها، وإضافات تضعها مؤلفة كتب الطبخ، فيليسيتي كلوك، في خانة «الفظائع»، مؤكدة أن «فطائر (مينس باي) جيدة كما هي، ليس هناك فائدة من تغييرها»، وتشدد على ضرورة أن يطغى طعم الفواكه والنكهات التقليدية في هذه الحلوى، رغم سماحها لنفسها بإجراء بعض التعديلات البسيطة.