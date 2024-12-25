انت الان تتابع خبر تحتاج الاسم فقط.. 5 خطوات لاسترجاع حساب فيسبوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي هذه الحالة، يحتاج المستخدم إلى البحث عن طرق بديلة لاسترجاع حسابه.

واحدة من الطرق المتاحة لاسترجاع حساب فيسبوك هي استعادته باستخدام الاسم فقط، وهناك عدة خطوات يمكن اتباعها لتحقيق ذلك.



استرجاع حساب فيسبوك عن طريق الاسم قد يبدو أمرا صعبا، لكنه ليس مستحيلا إذا قمت باتباع بعض الخطوات البسيطة.

وعلى الرغم من أن الطريقة المعتادة لاسترجاع الحساب تتطلب البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب، إلا أنه يمكن للمستخدم المحاولة عن طريق الاسم فقط في حال لم تكن هذه التفاصيل متوفرة، وفقا لما نشره موقع"vocal.media" التقني.

يمكن استرجاع حساب فيسبوك بطريقة سهلة وفعالة من خلال الاسم فقط، من خلال الخطوات التالية:

1. افتح فيسبوك من المتصفح

بداية، قم بفتح موقع فيسبوك على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول باستخدام متصفح الإنترنت المفضل لديك.

2. البحث عن الحساب باستخدام الاسم

بدلا من إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني في خانة البحث، يمكنك ببساطة كتابة اسم حساب فيسبوك بالكامل في حقل البحث.

3. انتظر ظهور النتائج

بعد إدخال اسمك، انتظر لبضع ثوان، حيث ستظهر لك نتائج تحتوي على حسابات مشابهة أو نفس الاسم.

4. تحديد الحساب الصحيح

إذا وجدت حسابك ضمن النتائج، قم بتحديده.

أما إذا لم يظهر حسابك مباشرة، حاول البحث عن اسم أحد أصدقائك المقربين، حيث قد يظهر حسابك ضمن نتائج الحسابات المرتبطة.

5. إعادة تعيين كلمة المرور

بمجرد الوصول إلى حسابك، يمكنك اختيار الطريقة التي تفضلها لإعادة تعيين كلمة المرور، مثل إرسال كود إلى بريدك الإلكتروني أو هاتفك، ثم اتبع التعليمات المرسلة لاستعادة الوصول إلى حسابك.

