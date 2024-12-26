شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواصفات iPhone 18 Pro لعام 2026.. تسريبات الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أن تصل سلسلة iPhone 17 إلى السوق، بدأت الشائعات حول طرازات iPhone 18 Pro في الانتشار، ويُقال إن طرازات iPhone 18 Pro، التي من المتوقع إطلاقها في عام 2026، ستحتوى على فتحة عدسة متغيرة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رؤيتها على iPhone.

وصرح محلل سلسلة التوريد لشركة أبل Ming-Chi Kuo أن الكاميرا الرئيسية لجهاز iPhone ستحصل على ترقية مثيرة في طرازات iPhone 18 Pro القادمة، بدقة 48 ميجابكسل.

وحاليًا، تحتوي طرازات iPhone 14 Pro وiPhone 15 Pro وiPhone 16 Pro على فتحة عدسة ثابتة تبلغ Æ’/1.78، وهذا يعني أن العدسة مفتوحة بالكامل دائمًا، مما يسمح بمرور أكبر قدر ممكن من الضوء للحصول على تعرض مثالي، ومع ذلك، يُقال إن Apple ستقدم ميزة ثورية مع iPhone 18 Pro: فتحة عدسة متغيرة.

تسريبات عن كاميرا آيفون 18 برو

ستمثل فتحة العدسة المتغيرة في آيفون، والتي توجد عادةً في كاميرات DSLR الاحترافية والكاميرات بدون مرآة من علامات تجارية مثل Sony وCanon، قفزة كبيرة، ومع فتحة العدسة المتغيرة، سيكون لدى المستخدمين القدرة على ضبط كمية الضوء التي تدخل الكاميرا يدويًا، مما يمنحهم المزيد من التحكم الإبداعي في مظهر صورهم.

ويمكن أن تسمح القدرة على ضبط الفتحة أيضًا بمزيد من التلاعب بعمق المجال - مما يوفر المزيد من التحكم في عدم وضوح الخلفية، وهي ميزة يمكن أن تعمل على تحسين كيفية التقاط الصور الشخصية واللقطات القريبة.

وستمنح هذه الميزة الجديدة المستخدمين المزيد من المرونة، خاصةً عند إقرانها بتحسينات أخرى مثل وضع Portrait من Apple، والذي يطمس الخلفية بشكل مصطنع لإنشاء تأثير "بوكيه".



جزء آخر مثير للاهتمام من الشائعة هو أن شركة BE Semiconductor الهولندية ستوفر التكنولوجيا لشفرات الفتحة - المكونات الميكانيكية التي ستسمح للفتحة بتغيير الحجم، وستتيح هذه التكنولوجيا لكاميرا iPhone 18 Pro تكييف مدخل الضوء الخاص بها لظروف التصوير المختلفة.

بينما كانت هذه الميزة شائعة أيضًا لطرازات iPhone 17 سابقًا، يبدو أن Apple ستحتفظ بها لجهاز iPhone 18 Pro، والذي من المتوقع أن يظهر لأول مرة في سبتمبر 2026، وما إذا كانت Apple ستقوم أيضًا بترقية حجم مستشعر iPhone 18 Pro أم لا لا يزال غير واضح، ولكن مثل هذا التحسين يمكن أن يمهد الطريق لتأثيرات بوكيه أكثر طبيعية وديناميكية فى الصور.

مع استمرار تطور قصة قدرات كاميرا iPhone، تبرز إضافة فتحة عدسة متغيرة كواحدة من أكثر الشائعات إثارة حتى الآن، حيث تعد بمستوى جديد من التحكم والإبداع لمصورى iPhone. نظرًا لأن سلسلة iPhone 18 من المتوقع أن تأتي في عام 2026، فلا يزال هناك عدة أشهر قبل الإطلاق. وبالتالي، ننصحك بأخذ هذه المعلومات بحذر. سيتم إصدار التفاصيل الدقيقة أثناء الإطلاق.