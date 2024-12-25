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الامارات | حمدان بن محمد يبارك للمحتفلين بعيد الميلاد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنَأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "من دبي، نبارك لكل المحتفلين في الإمارات وحول العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نتمنى لكم عيداً سعيداً يعمّه الخير والسلام، وكل عام ومجتمعاتنا في رخاء واستقرار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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