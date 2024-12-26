الامارات | «شرطة دبي» تُطلق «تحدي أبطال الإنقاذ» بين الطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، اللواء راشد الفلاسي، انطلاق منافسات «تحدي أبطال الإنقاذ» في نسخته الثانية، أمس، الذي تنظمه الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والفرعية، وبمشاركة 50 لاعباً ضمن خمسة فرق، يتنافسون في أربعة تحديات إنقاذ.

وأكد اللواء راشد الفلاسي أن تحدي أبطال الإنقاذ، الذي أطلقته شرطة دبي في العام الماضي، بين طلبة المدارس ممن تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، يهدف إلى تعزيز القدرات البدنية والرياضية بين الطلبة عبر منافسات ترفيهية وتوعوية، واكتشاف المهارات الشابة وتعزيز وعيها الأمني بشأن عمليات الإنقاذ، منوهاً بأن هذا النوع من التحديات والمنافسات يُسهم في تعزيز تواصل الشرطة مع أفراد المجتمع، وترسيخ الروح الإيجابية، الأمر الذي يدعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

وأضاف: «تقدم تحديات البطولة سيناريوهات تُحاكي إلى حد ما عمليات الإنقاذ التدريبية في شرطة دبي، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة، وتنمية قدرتهم على اتخاذ القرارات السريعة والصحيحة في المواقف الصعبة، إلى جانب الإسهام في بناء جيل مستعد لمواجهة التحديات، وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية الاجتماعية بين النشء».

وأكد مدير إدارة البحث والإنقاذ، العقيد خالد الحمادي، أن التحدي من شأنه تزويد الطلبة بالأدوات والمعرفة اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقافة السلامة والإنقاذ في المجتمع المدرسي، وتحفيز الطلبة على التفكير النقدي والعمل تحت الضغط، وهو ما يعزز من جاهزيتهم في أي موقف يمكن أن يواجهوه في المستقبل.

وأوضح أن «تحدي أبطال الإنقاذ» يتضمن أربع منافسات وتحديات، بحيث تتنافس الفرق باليوم الأول في منافسات ارتداء معدات الإنزال، وتحدي ربط العقد بخمسة أنواع، إلى جانب تحدي الركض (صعود الحاويات) وسحب الحبال، وإرسال الدمية عبر الحبل، وعملية الإنزال، ورفع الأجسام الثقيلة باستخدام البالونات، في حين تشمل منافسات اليوم الثاني تجاوز المتاهة الضيقة، وسحب السيارة باستخدام نظام البكرات، متمنياً للمشاركين النجاح والتألق في تجاوز المنافسات.