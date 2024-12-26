الامارات | حمدان بن محمد يعيّن أحمد المهيري مساعداً لمدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (102) لسنة 2024 بتعيين أحمد عوض أحمد الحاج المهيري، مُساعِداً لمُدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي لشؤون مراسم النائب الثاني لحاكم دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.