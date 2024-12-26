الامارات | أمطار متوقعة وطقس غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ببعض المناطق الشرقية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع فرصة لتشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق داخلية.

وذكر المركز، في بيانه، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية (10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س)، ويكون الموج بالخليج العربي خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول الساعة 09:46، والثاني 22:43، والجزر الأول 17:17، والثاني 02:47، أما بحر عمان فيكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول الساعة 20:08، والثاني 05:55، ويحدث الجزر الأول 12:51، والثاني 01:10.