سوريا: اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت وكالة “رويترز”، بأن اجتماع قادة الفصائل مع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة “القاهرة الإخبارية”.



وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية بالحكومة السورية الانتقالية، إنه تم تحديد مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام السابق والأهالي.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما أكد أنه في حالة عدم تسليم الأسلحة قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.