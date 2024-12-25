مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11913 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم, منخفضًا 34.84 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 744 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، والكيميائية، وبرغرايززر، وصدق، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكسترا، ومسك، وأميانتيت، وجازادكو، وبوان الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و 6.77% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الباحة، والراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومجموعة صافولا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 32.71 نقطة ليقفل عند مستوى 30920.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.

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