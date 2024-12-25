استشهاد 18 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزلين شمال وجنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 18 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، منزلين شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد عشرة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منزل في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

في السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمستشفيات شمال القطاع، وتفجير روبوتات متفخخة في محيطها، وسط دعوات فلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.

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