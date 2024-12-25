رئيس الطيران المدني يرأس أعمال الدورة الـ 71 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، أعمال الدورة الـ71 للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، بحضور عدد من وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالمجلس، وبمشاركة عدد من ممثلي جامعة الدول العربية.

وبين معاليه خلال كلمته، أن المنظمة العربية للطيران المدني تقوم بدور محوري لدعم قطاع الطيران المدني بالمنطقة العربية من خلال تبنيها لمبادرات فعالة تسهم في تعزيز السلامة الجوية وتطوير الربط الجوي ودعم النمو المستدام لهذه الصناعة بالمنطقة؛ داعيًا الدول الأعضاء إلى تحقيق مزيد من التنسيق في جميع المجالات، لاتخاذ القرارات العربية المشتركة، كجهد موحد، والمزيد من الدعم والتعاون الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية، في أنحاء العالم.

وقال: “لقد حرص كل الأعضاء على بذل الجهود الحثيثة لتطوير المنظمة وتعزيز دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التنسيق والتعاون مع جميع أصحاب العلاقة في قطاع الطيران المدني العربي، إلى جانب شركائنا الدوليين، لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، ولضمان استدامة القطاع، والحفاظ على دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم السياحة وتوفير فرص العمل، وتعزيز الروابط التجارية بين الدول، بما يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار في المنطقة العربية”.

وأشاد الدعيلج، بقرار توسعة عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة من 9 أعضاء إلى 11 عضوًا، عادًا ذلك خطوة مهمة تسهم في تعزيز مشاركة الدول العربية في اتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بتطوير قطاع الطيران المدني في المنطقة وتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال؛ الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

عقب ذلك، تناول الاجتماع العديد من الموضوعات التنظيمية والفنية والمالية للمنظمة, تضمنت متابعة توصيات الاجتماع الـ 69 للمجلس والمصادقة على توصيات اللجان الفنية للمنظمة (لجنة النقل الجوي، لجنة الملاحة الجوية، لجنة السلامة الجوية، لجنة أمن الطيران، لجنة البيئة ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسي)، إضافة إلى تنفيذ البرنامج السنوي لأنشطة المنظمة، والتطورات التي تعرفها حركة النقل الجوي العالمي والعربي.

يذكر أنه جرى انتخاب معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، بعد فوز المملكة العربية السعودية بالإجماع، برئاسة المجلس، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ 28 الذي عُقد في يوليو الماضي في العاصمة المغربية الرباط.

وشهدت انتخابات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، فوز المملكة كذلك بعضوية 6 لجان فنية، هي لجان النقل الجوي، والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والبيئة، والإعلام والاتصال المؤسسي، بالإضافة إلى فوزها بعضوية هيئة الرقابة المالية والإدارية.

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