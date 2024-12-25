قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس وقرية النبي صالح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة نابلس، وداهمت إحدى العمارات السكنية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، قادمة من جهة حاجز صرة العسكري، وداهمت إحدى العمارات السكنية في حي رفيديا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت النبي صالح، وداهمت مبنى قيد الإنشاء وتمركزت به، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

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