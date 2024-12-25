السعودية | الهيئة العامة للطرق تحصد جائزتين في قمة إدارة المشاريع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت الهيئة العامة للطرق إنجازًا بارزًا بفوزها بجائزتين في قمة مكاتب إدارة المشاريع، مما يبرز تميزها في مجالي إدارة الأصول وعقود الصيانة.

وقد حصلت الهيئة على جائزة المركز الأول في التحول في إدارة الأصول بفضل نجاحها في الانتقال من النموذج التقليدي لصيانة الطرق إلى إدارة دورة حياة الأصول بالكامل.

ويأتي هذا التحول بهدف تقديم خدمات متميزة، وتعزيز الابتكار، وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطرق.

كما نالت الهيئة جائزة المركز الثالث في التحول إلى عقود الصيانة المبنية على الأداء، حيث يعكس هذا الإنجاز تحولها في عقود الصيانة إلى نموذج يعتمد على الأداء، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة الطرق، وتعزيز الابتكار من خلال تبني التقنيات الحديثة.

وتعكس هذه الجوائز التزام الهيئة العامة للطرق بتطوير قطاع الطرق في المملكة، والسعي نحو تحقيق مستويات عالمية من الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وناقشت قمة مكاتب إدارة المشاريع أفضل الممارسات لإدارة المشاريع، وتطوير إطار عمل مثالي لتحسين نجاح تنفيذ المشاريع، وتمكين المؤسسات من تحقيق عائد وقيمة مضافة لأصحاب المصلحة من خلال التميز في إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ.

وتهدف القمة إلى تعزيز التميز في إدارة المشاريع، وتسهيل تبادل المعرفة، وتحسين كفاءة إدارة المشاريع، وتمكين التواصل والتعاون بين الجهات ومجتمع مهنة إدارة المشاريع، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط