بتوجيه واهتمام أمير منطقة الجوف .. الخطوط الحديدية السعودية “سار” تزيد عدد الرحلات إلى منطقة الجوف بواقع أربع رحلات شهريًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، زادت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” عدد رحلات القطارات لمنطقة الجوف بإضافة أربع رحلات شهريًا، من منطقة الجوف وإليها، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م.

وأكدت إمارة المنطقة أن هذه الزيادة تمت بناء على طلب سمو أمير منطقة الجوف لتطوير المنطقة وتسريع عجلة التنمية فيها لتصبح واجهة متميزة في عمرانها ومرافقها وخدماتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتلبية للطلب المتنامي على مقاعد رحلات القطارات.

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