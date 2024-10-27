شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى تستعرض ابتكاراتها في السلامة والصحة المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الابتكار وريادة الأعمال

دعم المبتكرين ورواد الأعمال

الدمام - شريف احمد - نظمت جامعة أم القرى ممثلة في معهد الابتكار وريادة الأعمال، ورشة عمل بعنوان: "الابتكار وريادة الأعمال في السلامة والصحة المهنية".وتهدف الورشة إلى تحفيز البيئة الابتكارية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في مجال السلامة والصحة المهنية.هذا بالإضافة إلى التعريف بفرص العمل الريادية المتاحة في هذا المجال.وأوضح عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتور هشام ملك، أن محاور ورشة العمل تتركز في مفهوم الابتكار وريادة الأعمال، ورؤية المملكة لقطاع السلامة والصحة المهنية.كما توضح فرص التدريب والعمل المتاحة؛ متطرقًا إلى قصص النجاح، وأمثلة للابتكارات في هذا المجال.ولفت إلى حرص الجامعة على دعم المبتكرين ورواد الأعمال في مجال السلامة والصحة المهنية.كما قدمت الجامعة لمحة عن بعض الابتكارات ذات العلاقة، التي صُنعت وطُورت بمعامل النمذجة والتصنيع بجامعة أمِّ القرى.