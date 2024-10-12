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طقس السبت.. أمطار على 4 مناطق وضباب في الشرقية وتبوك

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.
حسب بيان المركز، تشير التوقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس المملكة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما لا يستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية وتبوك.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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