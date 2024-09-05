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المملكة وأمريكا تناقشان تعزيز الشراكة في الشبكات اللاسلكية المفتوحة ORAN

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الملحق التجاري في السفارة الأمريكية وبالتنسيق مع الشركات الأمريكية مع القطاع العام والخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل، بحضور وكيل الوزارة المساعد لتطوير البنية التحتية ناصر البكر، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.
واستهدفت الورشة استعراض ومناقشة قصص النجاح في تطبيق تقنيات شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة Open RAN. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

نمو الاقتصاد الرقمي

وتأتي الخطوة تعزيزاً للشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الاتصالات والتقنية، بهدف تطوير بنية تحتية رقمية مرنة ومستدامة، تُسهم في تحقيق التحول الرقمي، وتعزز نمو الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وناقشت الورشة مدى نضج التقنية، وتعزيز المفهوم المشترك لإمكانيات التقنية وفرصها، وقصص النجاح في تطبيقها، وسلطت الضوء على كيفية دفع عجلة الابتكارات في قطاع الاتصالات، وذلك بمشاركة عدد من أهم الشركات الرائدة عالمياً في تقنيات شبكات الوصول اللاسلكية المفتوحة Airspan ،Qualcomm، Mavenir ،HP ،NVIDIA ،Intel ،DISH/Echostar ومشاركة أكثر من 10 جهات وشركات محلية.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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