شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى: تهجير الفلسطينيين من منازلهم يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن تهجير الفلسطينيين من منازلهم فى الضفة وقطاع غزة يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمى.

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث أجريا محادثات تناولت الأوضاع الإنسانية في غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع فورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المأساة الإنسانية، مشيرا إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحا أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تزيد من التوتر وتقوض فرص السلام، لافتا إلى أن الطريق الوحيد للسلام في المنطقة، هو عبر حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف.

وحول الأوضاع في سوريا، شدد الملك عبدالله الثَّاني، على ضرورة دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها.

وعن العلاقات الأردنية الألمانية، أكد الجانبان على تعزيز الشراكة المتينة بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات.

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن سعادته بإطلاق القمة العالمية للإعاقة التي نظمها الأردن وألمانيا بالشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة، مؤكدًا أن القمة تعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التطلع إلى البناء على مخرجاتها.

كما تطرق اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي اليوم، إلى مجالات التعاون المستقبلية في قطاعات عدة، مثل الصناعة، التجارة، التكنولوجيا، والطاقة.

وأثنى الملك عبدالله الثاني على الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن في مجالات التعليم التقني والتدريب المهني، إضافة إلى مساعدتها في تحديث القطاع العام.

كما أعرب العاهل الأردني عن شكره لألمانيا لدعمها المستمر للأردن في توفير الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.

وفي ختام اللقاء، وجه العاهل الأردني شكره للمستشار شولتس على صداقته الدائمة مع الأردن، وأثنى على جهوده المستمرة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

