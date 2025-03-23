الخليج اليوم .. الكرملين: محادثات السعودية ستمهد للقاء ترامب ببوتين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده السعي إلى إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير 2022، قبل يوم من انطلاق المحادثات المرتقبة في السعودية بين وفد روسي وأوكراني بوساطة أميركية، علّق الكرملين.

واحدة من أطول المحادثات بين رئيسي دولتين

فقد أعلنت الرئاسة الروسية اليوم الأحد، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين هذا الأسبوع، كانت واحدة من أطول المحادثات بين رئيسي دولتين.

وأضافت في بيان، أن أجواء المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب كانت مليئة بالثقة والصراحة والبناءة.

كما أكدت أن الاتصال كان خطوة نحو لقاء مباشر والمحادثات في السعودية ستكون كذلك.

وشددت على أن بوتين وترامب سيتحدثان بمزيد من التفاصيل حول آفاق لقائهما عندما يكون هناك تقدم ملموس في العمل التحضيري بين الجانبين.

في سياق متصل، قلّل الكرملين الأحد من توقعات التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا، قائلا إن المحادثات ما زالت في بداياتها وحذّر من أن المفاوضات ستكون صعبة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل. لسنا سوى في بداية هذا المسار"، مضيفا أن المفاوضات مع الولايات المتحدة في السعودية الاثنين ستكون "صعبة" وأن التركيز "الرئيسي" لموسكو سيكون على استئناف محتمل لاتفاق نقل الحبوب بشكل آمن في البحر الأسود.

يأتي هذا بينما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده السعي إلى إنهاء هذه الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وقال ترامب خلال مقابلة أجراها معه كلاي ترافيس، مؤسس موقع أوت كيك الرياضي على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) أمس السبت، إن "لا أحد يمكنه إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا هو".

بالتزامن كشفت مصادر أميركية مطلعة أن واشنطن تريد التوصل لهدنة بين روسيا وأوكرانيا بحلول 20 أبريل.

"لا تسعى لسلام"

يشار إلى أن السلطات الأوكرانية كانت اتهمت موسكو مؤخرا بعدم السعي لإيجاد السلام وانتقدت بشدة هجماتها المستمرة، رغم إعلان بوتين يوم الثلاثاء الماضي أنه أمر جيشه بوقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، معرباً عن موافقته الجزئية على اقتراح الهدنة المؤقتة (30 يوما) التي اقترحها الأسبوع الماضي الجانب الأميركي.

في حين أبدى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مؤخراً إعجابه بالرئيس الروسي، مؤكداً أن لقاءه الأخير معه كان جيداً، معتبرا أن "بوتين قائد عظيم، وليس رجلاً سيئاً".