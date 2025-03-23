الخليج اليوم .. مبعوث ترامب: نتوقع تقدماً حقيقياً في محادثات السعودية حول أوكرانيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه يتوقع أن تحقق أوكرانيا وروسيا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود خلال المحادثات المقررة في السعودية.

وصرّح ستيف ويتكوف لقناة فوكس نيوز "أعتقد أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".

كما قال "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد اجتياح أوروبا ويرغب في السلام".

لقاء الليلة

في السياق ذاته، كشف مصدر في الوفد الأوكراني أن المباحثات بين بلده والأميركيين بشأن هدنة محتملة في الحرب مع روسيا ستعقد مساء الأحد في مدينة الرياض.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "اللقاء مع الأميركيين مرتقب مساء" في العاصمة السعودية.

وكان مسؤول أوكراني رفيع المستوى قد أفاد في وقت سابق بأن المناقشات بين الأوكرانيين والأميركيين ستركّز على النواحي "التقنية" من وقف مؤقت وجزئي للمعارك.

"معقد للغاية"

بالمقابل، قلّل الكرملين الأحد من توقعات التوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا، قائلا إن المحادثات ما زالت في بداياتها وحذّر من أن المفاوضات ستكون صعبة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "هذا موضوع معقد للغاية ويتطلب الكثير من العمل. لسنا سوى في بداية هذا المسار"، مضيفا أن المفاوضات مع الولايات المتحدة في السعودية الاثنين ستكون "صعبة" وأن التركيز "الرئيسي" لموسكو سيكون على استئناف محتمل لاتفاق نقل الحبوب بشكل آمن في البحر الأسود.

يأتي هذا بينما كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده السعي إلى إنهاء هذه الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.