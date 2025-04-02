شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: خطوط الوزارة الساخنة تستقبل 181 ألف اتصالا خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر فبراير 2025، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر فبراير الماضي ما يقرب من 181 ألف و368اتصالاً من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ليكون بذلك إجمالي ما استقبلته الخطوط الساخنة منذ الأول من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضي ما يقرب من مليون و681 ألف اتصال تقريبا

و قام مسئولو الخطوط خلال شهر فبراير الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 88% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال عدد 115 ألف و798 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 110 ألف 322 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 95%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 70173 استفساراً، وعدد 18886 طلبا، وعدد 14244 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا ثم أسيوط ثم البحيرة وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر والوادي الجديد.

كما قام موظفو بنك ناصر الاجتماعي باستقبال عدد 34ألف 221اتصالاً على الخط الساخن رقم 16868 تم الرد على عدد 16 ألف 224 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 47%، وكان من بين هذه الاتصالات عدد 15123 استفساراً، وعدد 187طلبا، وعدد 105 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات الوادي الجديد ومطروح وجنوبسيناء.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال عدد 20 ألف و528 اتصالاً على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 12473منها بنسبة رد تصل إلى 96%، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال عدد 7414اتصالاً على نفس الرقم، وتم الرد على عدد 6788 اتصالاً منها بنسبة رد تصل إلى 92%، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثمالجيزة، ثم المنوفية وأقلها اتصالا محافظات الوادي الجديد، وجنوب سيناء وشمال سيناء.

كما استقبلت الوزارة عدد 4972 اتصالاً على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، تم الرد على عدد4672 منها بنسبة تصل إلى97%، كان منها عدد 4149 استفساراً، وعدد 255 طلبا، وعدد1207 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالاً القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال عدد 5777اتصالاً على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على عدد 5557منها بنسبة تصل إلى 96% كان منها عدد 3246 استفساراً ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، وعدد 2300 طلباً للعلاج أو المتابعة وعدد11 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل عدد 246 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على عدد 230 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 93%

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).