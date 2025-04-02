شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى موسكو يلتقى مديرة إدارة الشراكة مع أفريقيا بالخارجية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي السفير نزيه النجارى سفير مصر في موسكو مديرة إدارة الشراكة مع أفريقيا بالخارجية الروسية "تاتيانا دوفجالينكو". وقد شهد اللقاء مناقشة المستجدات المرتبطة باستحقاقات الشراكة الروسية الأفريقية والخطوات ذات الصلة بتفعيلها. وتناول اللقاء كذلك بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الروسية الأفريقية، وتطورات الأزمة فى شرق الكونغو، والوضع فى منطقتي الساحل والقرن الأفريقي.

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