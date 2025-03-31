شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة الأخيرة.. وظائف بالسعودية براتب شهرى يبدأ من 4 آلاف ريال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل للشباب بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل، أعلنت وزارة العمل، عن فتح باب التقديم على 4 فرص عمل للشباب للعمل في المملكة العربية السعودية، بمركز حماية البيانات للتدريب، براتب شهري يبدأ من 4 آلاف ريال سعودى.

وأوضحت أن الوظائف المطلوبة هى:

- 2 مدربة حاسب آلى

- مدرب شبكات حاسب آلي.

- مدربة تصميم فوتوشوب.

وأشارت إلى أن الشباب الراغب في العمل على هذه الفرص بإرسال السيرة الذاتية ،والأوراق المطلوبة على الإيميل التالي: [email protected]، علما بأن التقديم على هذه الفرص قد بدأت من الخميس ولمدة 5 أيام.

وقالت إن مميزات تلك الوظائف:

- الرواتب بداية من 4 آلاف ريال سعودي.

- حوافز أداء.

- تأمين طبي.

- توفير سكن.

- تذاكر طيران كل سنتين.

أما شروط التقديم المطلوبة، فهى:

- أن يكون السن من 30-48 سنة.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات.