شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن اقتراب واشنطن من توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لتقاسم عائدات المعادن الحيوية الأوكرانية قريبًا.

وأضاف ترامب - خلال لقائه بالصحفيين في البيت الأبيض - أن الولايات المتحدة تتحدث مع أوكرانيا بشأن إمكانية امتلاك شركات أمريكية لمحطات الطاقة الأوكرانية.

وأكد ترامب - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الاثنين - أن واشنطن توصلت إلى اتفاق بشأن المعادن النادرة في أوكرانيا، وسيجري التوقيع عليه قريبًا.

كما تحدث ترامب عن فرض رسوم جمركية قريبًا تستهدف السيارات والألومنيوم والأدوية، مؤكدًا أن فرض الرسوم الجمركية سيبقي الضرائب داخل الولايات المتحدة في مستوى منخفض.

والتقى وفد أمريكي مع مسؤولين أوكرانيين، ومع مسؤولين روس اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، وركزت المحادثات بشكل رئيسي على وقف إطلاق النار في منطقة البحر الأسود، لكن ترامب قال إن قضايا أخرى ستُطرح في إطار سعيه لوقف الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.