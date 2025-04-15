شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت اليمامة» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1. لاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح يوم الأحد 04 مايو 2025م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية للأسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 57 ألف ريال.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 17,381 ألف ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,833 ألف ريال.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 748 ألف ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 5,129 ألف ريال.

12. الموافقة على صرف مبلغ 2,100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

13. الموافقة على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

14. الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.

15. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

16. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك.

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة.

18. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

19. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

20. الموافقة على إلغاء المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة.

21. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة.

22. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.

23. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

24. الموافقة على إضافة بنود على المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.

25. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح.

26. الموافقة على إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس متعلقة بتوزيع الأرباح.

27. الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

28. الموافقة على انتخاب سلمان بن عبدالمحسن السديري عضو مجلس إدارة "مستقل" في المقعد الإضافي من بين المرشحين للدورة الحالية للمجلس والتي بدأت بتاريخ 29 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 28 مارس 2028م. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت اليمامة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، الذي عقد أمس الإثنين.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1. لاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.2. الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (مكتب الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 202,500,000 ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح يوم الأحد 04 مايو 2025م.7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية للأسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن خلال العام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 57 ألف ريال.8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأمين تعاوني خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 17,381 ألف ريال.9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات اتصالات خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 1,833 ألف ريال.10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان للحلول الرقمية (شامل) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير خدمات الشراء خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 748 ألف ريال.11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سهل المدار التجارية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تطوير الخدمات اللوجستية خلال العام 2024م، ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 5,129 ألف ريال.12. الموافقة على صرف مبلغ 2,100,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.13. الموافقة على تعديل سياسة مكافأة مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.14. الموافقة على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة.15. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.16. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك.17. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمدة الشركة.18. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.19. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.20. الموافقة على إلغاء المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة.21. الموافقة على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ببيع أسهم الخزينة.22. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.23. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.24. الموافقة على إضافة بنود على المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر.25. الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح.26. الموافقة على إضافة مادة جديدة في نظام الشركة الأساس متعلقة بتوزيع الأرباح.27. الموافقة على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس لتتوافق مع التعديلات المقترحة.28. الموافقة على انتخاب سلمان بن عبدالمحسن السديري عضو مجلس إدارة "مستقل" في المقعد الإضافي من بين المرشحين للدورة الحالية للمجلس والتي بدأت بتاريخ 29 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 28 مارس 2028م.