شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر يخيم على السوق السعودية.. وارتفاع سهم شركة واحدة فقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في يوم غير مسبوق، شهدت السوق السعودية تراجعا جماعيا للأسهم، اليوم الأحد، مع انخفاض أسهم جميع الشركات المدرجة باستثناء شركة واحدة.

وبحسب بيانات تداول السعودية، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، على تراجع بنسبة 6.8% عند 11077 نقطة، وبتداولات بلغت 8.432 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 450.173 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.772 تريليون ريال. ارتفاع سهم شركة واحدة ارتفع سهم شركة واحدة فقط بنهاية تداولات اليوم، فيما تراجعت أسهم 252 شركة، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان سهم نماء للكيماويات قد ارتفع منفردا وسط تراجع جميع الأسهم في يوم استثنائي لسوق الأسهم السعودية.

وكانت أسهم شركات كيمانول، وأسمنت الرياض، ووفرة، والأسماك، والشرقية للتنمية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أنهى مؤشر السوق الموازية، نمو، تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 6.5% عند 28648 نقطة، وبتداولات بلغت 69.9 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.3 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 58 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 89 شركة، فيما ارتفعت 11، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.