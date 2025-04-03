شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماع أوبك بلس.. انخفاض أسعار النفط في تعاملات الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة 74.80 دولارًا للبرميل.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم تراجع أسعار النفط رغم الاتجام لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعد اجتماع أوبك بلس، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.94 دولار، ما نسبته 6.58%، لتصل إلى 70.02 دولار للبرميل.بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.07%، ما يعادل 5.07 دولار، ليصل إلى 66.64 دولار للبرميل.