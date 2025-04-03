شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماع أوبك بلس.. انخفاض أسعار النفط في تعاملات الخميس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعد اجتماع أوبك بلس، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.94 دولار، ما نسبته 6.58%، لتصل إلى 70.02 دولار للبرميل.
بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.07%، ما يعادل 5.07 دولار، ليصل إلى 66.64 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.94 دولار، ما نسبته 6.58%، لتصل إلى 70.02 دولار للبرميل.
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