الاقتصاد

بعد اجتماع أوبك بلس.. انخفاض أسعار النفط في تعاملات الخميس

0 نشر
واس - لندن 0 تبليغ

بعد اجتماع أوبك بلس.. انخفاض أسعار النفط في تعاملات الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماع أوبك بلس.. انخفاض أسعار النفط في تعاملات الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعد اجتماع أوبك بلس، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.94 دولار، ما نسبته 6.58%، لتصل إلى 70.02 دولار للبرميل.

أخبار متعلقة

 

74.80 دولارًا للبرميل.. استقرار أسعار النفط في تعاملات اليوم
تراجع أسعار النفط رغم الاتجام لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث
بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.07%، ما يعادل 5.07 دولار، ليصل إلى 66.64 دولار للبرميل.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا