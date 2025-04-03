انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 70.02 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم، بعد اجتماع أوبك+، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.94 دولارات، ما نسبته 6.58 في المئة، لتصل إلى 70.02 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.07 في المئة، ما يعادل 5.07 دولارات، ليصل إلى 66.64 دولارًا للبرميل.

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