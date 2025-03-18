شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

الرسوم الجمركية

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي في تعاملات اليوم الثلاثاء لتسجل مستوى قياسي جديد بسبب المخاوف من تداعيات الرسوم الجديدة على الواردات الأمريكية والتوترات التي دفعت المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.كما ساهم تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال الأسبوع الحالي في دفع سعر المعدن الأصفر إلى الارتفاع.وتراجع مؤشر قيمة الدولار إلى 20ر103 نقطة، مقابل 37ر103 نقطة أمس. وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 10ر35 دولارا أي بنسبة 17ر1% تقريبا إلى 10ر3035 دولارا للأوقية تسليم الشهر الحالي، ليسجل الذهب أطول فترة ارتفاع متصلة منذ أواخر أكتوبر 2024.في المقابل وتراجع سعر الفضة بمقدار 505ر0 دولارا أي بنسبة 48ر1% إلى 579ر34 دولارا للأوقية تسليم مارس الحالي، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0600ر0 دولارا أي بنسبة 22ر1% إلى 9935ر4 دولارا للرطل تسليم الشهر الحالي.ويأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على واردات بلاده وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل اعتبارا من 2 أبريل المقبل.وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، بأكثر كثيرا من التوقعات.وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال فبراير الماضي ارتفع بنسبة 2ر11% إلى ما يعادل 501ر1 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعه بنسبة 5ر11% إلى ما يعادل 350ر1 مليون وحدة سنويا خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بنسبة 1% إلى ما يعادل 380ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 366ر1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.