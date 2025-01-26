شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري»: مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر يناير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا وخمسة عشر مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2025.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي دعم شهر يناير خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
أوضح بن ماضي أن الصندوق العقاري يعزز فرص تملك المستفيدين من خلال معالجة التحديات التمويلية وابتكار الحلول التمويلية التي تُلبي رغباتهم واحتياجهم الفعلي للتملك.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي دعم شهر يناير خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
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