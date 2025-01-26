شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تحصل على دفعة جديدة من تمسك ترامب بالرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المرجح أن يفرض رسوما جمركية على المكسيك وكندا في أوائل الشهر المقبل حتى مع امتناعه عن فرض رسوم جمركية على الصين على الفور، وفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية. ارتفاع أسعار الذهب سجلت أسعار الذهب مكاسب متواضعة يوم الاثنين لتتداول عند نحو 2725 دولارا للأوقية في طريقها إلى أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل نوفمبر حيث يزن المحللون العواقب المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية التي تصل إلى 25% على جيرانها وإذا تم إقرار هذه الخطوة فإنها تهدد بإشعال حرب تجارية. فرض تعريفات جمركية أشار ترامب أيضًا إلى أنه لا يزال يفكر في فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لكنه قال إنه "ليس مستعدًا لذلك بعد".

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة لفترة وجيزة بعد تصريحات ترامب حيث ارتفعت أسعار عقود التسليم في مارس بنحو 1.2% إلى 31.525 دولار للأوقية قبل أن تقلص مكاسبها في وقت تعد فيه المكسيك هي أكبر دولة منتجة للفضة ومن غير الواضح ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستطبق على واردات المعدن. تأثر الذهب بالرسوم الجمركية ومع ذلك، فإن احتمال تأثر الفضة والذهب بالتدابير الجمركية الشاملة أدى إلى اهتزاز السوق في الأسابيع الأخيرة مما دفع أقساط العقود الآجلة القابلة للتسليم في نيويورك إلى مستويات مرتفعة. توقعات بارتفاع المعدن النفيس حول ذلك قالت بريانكا ساشديفا المحللة في "فيليب نوفا بي تي إي" في مذكرة: "إن تنفيذ خطة ترامب للرسوم الجمركية في ضوء المخاطرة التي تثيرها في أسواق الأسهم من شأنه أن يدفع الزخم الصعودي للذهب".

كما يرى المحللون أن هناك توقعات للتضخم حيث تشير أجندة ترامب المحلية المتمثلة في خفض الضرائب وزيادة الإنفاق إلى ضغوط مستمرة من الأسعار هذا العام.

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وقد يحد ذلك من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة تخفيف السياسة النقدية. وعادة ما تشكل تكاليف الاقتراض المرتفعة عقبة أمام الذهب لأنها غير مدرة لعوائد. أرقام قياسية للذهب سجل الذهب سلسلة من الأرقام القياسية في عام 2024، حيث كانت المكاسب مدفوعة بتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر مرونة في ضوء التوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية.

وقد يتلقى المعدن النفيس دفعة أخرى من الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن سياسة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الجديد فضلاً عن المجال للعلاقات الأمريكية المتوترة بشكل متزايد مع دول أخرى.