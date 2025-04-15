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ميرنا وليد - بيروت - تكمل النجم العالمية إيما واتسون اليوم عامها الخامس والثلاثين، و ذلك بعد رحلة تمثيلية ناجهة مليئة بالأفلام والاعمال المميزة.
ويمتد تأثير إيما واتسون إلى ما هو أبعد من الشاشة، من دورها المُميّز في شخصية هيرميون جرانجر، إلى أدائها المتقن في أفلام "Little Women"، و "The Perks of Being a Wallflower"، و "Beauty and the Beast"، دأبت على اختيار شخصيات وقضايا تعكس الذكاء والنزاهة والقوة الهادئة.
بصفتها مدافعة عن المساواة بين الجنسين، والأزياء المستدامة، وتمكين الذات، أصبحت إيما شخصية ثقافية يعكس تطورها جيلاً يتعلم تقدير الأصالة على الكمال.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم ميلادها الـ 35.. إيما واتسون أبدعت في أعمالها منذ الصغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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