أعلنت ‌‏هيئة البث الإسرائيلية: إنذار بشأن تسلل أشخاص بعد اقتحام سيارة حاجز مدخل مستوطنة عيلي زهاف شمالي الضفة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن "إنذار بشأن تسلل أشخاص بعد اقتحام سيارة حاجز مدخل مستوطنة عيلي زهاف شمالي الضفة الغربية واعتقال السائق".
وفي وقت سابق صباح أمس، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى، فيما قتل فلسطيني جراء الاختناق بقنابل الغاز التي أطلقتها قوات إسرائيلية في بلدة سنجل شمال رام الله في الضفة الغربية، ليرتفع إلى 3 عدد القتلى الذين سقطوا في الضفة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، بينما قدم المتطرف وعضو الكنيست السابق يهودا غليك شروحات عن الهيكل المزعوم لعدد من المقتحمين".
ورافقت القوات الإسرائيلية المستوطنين اثناء عملية الاقتحام.
وتوازيا مع حملة الاعتقالات هدم الجيش الإسرائيلي أمس، منزلين وعمارة سكنية في محافظتي رام الله والخليل وسط وجنوب الضفة الغربية بزعم "البناء دون ترخيص".
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