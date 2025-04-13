يوسف عمر يعلق على مشاركته العالمية الأولى في فيلم SHASHOU: حلم كل ممثل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أبريل 2025 10:18 مساءً - انضم الفنان يوسف عمر إلى طاقم فيلم الإثارة والحركة SHASHOU، وهو إنتاج بريطاني - صيني؛ فيما يُعد أول دور دولي له بعدما حقق نجاحاً في الموسم الرمضاني بثلاثة مسلسلات عربية منها مسلسل شباب امرأة، حيث شارك في بطولته أمام النجمة غادة عبد الرازق.
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كما كانت له بصمة في مسلسل "كامل العدد++" إذ قدم شخصية شاب يُدعى "علي" الطالب الجامعي المستهتر الذي يقع في حب وغرام فتاة تُدعى "فريدة"، ومن "كامل العدد" إلى المسلسل السعودي "شارع الأعشى" الذي قدم من خلاله شخصية طبيب العيون ذات الصفات الرومانسية.
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عمر يوسف عن أولى تجاربه العالمية: ممتن لثقة الجميعوعبر يوسف عمر من خلال بيان إعلامي له، عن سعادته بالاختيار بقوله: "أنا ممتن لثقة الجميع بي في أول تجربة لي على الصعيد الدولي. إنه حلم كل ممثل أن يخرج من مجاله المحلي، وما من طريقة أفضل لتحقيق ذلك من خلال مشروع مثل فيلم SHASHOU، تحت إشراف مخرج عالمي مثل بيجان تونج. ببساطة لا أستطيع الانتظار للبدء!".
فيلم SHASHOUتدور أحداث الفيلم في العالم الغامض للقوات الخاصة السابقة، حيث تتحد المنبوذات كيلي فروست وراشيل تشان وإنفيرنو لإيقاف مؤامرة ملياردير لزعزعة استقرار هونج كونج. وسط الأسرار والتحالفات المتغيرة، الثقة هي أملهم الوحيد، في حين يشاهد "شاشو" الغامض من الظلال.
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آخر المشاركات الدراميةجدير بالذكر أن الفنان الشاب يوسف عمر، حضر في موسم دراما رمضان الماضي بأكثر من عمل مميز منها مسلسل "شباب امرأة" الذي جمعه بالنجمة غادة عبد الرازق، ودارت أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية حول قصة شاب طموح يقرر مغادرة قريته متجهاً إلى القاهرة لمتابعة دراسته في كلية دار العلوم، ويستأجر غرفة في أحد المنازل بحي القلعة، وهناك يلتقي صاحبة المنزل، وهي امرأة ذات شخصية مسيطرة ولها جاذبية طاغية. وتتوالى الأحداث، ويضم العمل كوكبة أخرى من النجوم وهم: محمد محمود، محمود حافظ، جوري بكر، عمرو وهبة وآخرون.
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https://www.instagram.com/p/DGLvW0gsRma/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
كما كانت له بصمة في مسلسل "كامل العدد++" إذ قدم شخصية شاب يُدعى "علي" الطالب الجامعي المستهتر الذي يقع في حب وغرام فتاة تُدعى "فريدة"، ومن "كامل العدد" إلى المسلسل السعودي "شارع الأعشى" الذي قدم من خلاله شخصية طبيب العيون ذات الصفات الرومانسية.
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لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».