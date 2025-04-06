أحمد العوضي يتفاعل مع دعاء سيده عجوز له

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 04:21 مساءً - شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستغرام مقطع مصور مميز أثناء دعاء واحدة من محبيه له أثناء أداء العمرة.

أحمد العوضي يعلق على مقطع مصور

ظهرت السيدة في المقطع المصور وهي تمسك هاتف عليه صورةوتدعو له بالتوفيق والنجاح، وأعادنشر المقطع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب تعليق قال فيه: "أحلي حاجة شفتها النهارده.. ألف شكر يا أمي ويديكي الصحه الحمد لله على حب الناس.. اللهم دمها نعمة".

وقد تفاعل عدد كبير من محبي العوضي مع المقطع، وعبروا عن حبهم له وسعادتهم بنجاحه وتألقه.

يُشار إلى أن أحمد العوضي حقق نجاح جماهيري لافت خلال الموسم الرمضاني الماضي، وكشف أن مسلسل فهد البطل حقق نجاح جماهيري كبير، واستطاع أن يحقق نسب مشاهدة عالية، ونافس بقوة عدد كبير من الأعمال الرمضانية.

قصة وصناع فهد البطل

مسلسل "فهد البطل" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسدشخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

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