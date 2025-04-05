شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سيكو سيكو لـ عصام عمر وطه دسوقى يتخطى الـ 50 مليون جنيه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم سيكو سيكو نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية منذ طرحه في موسم عيد الفطر الحالي 2025، وتصدره قائمة الإيرادات اليومية، إذ حصد أمس الجمعة إيرادات بلغت 11 مليونًا 637 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 5 أيام عرض 51 مليون جنيه، ليتوقع الجمهور زيادة ايراداته الفترة المقبلة.

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن طه دسوقي شارك مؤخرا في ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه بطولته أحمد مالك، ومحمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

