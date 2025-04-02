قلب صابر الرّباعي “مجروح”… اليكم التفاصيل

أطلق الفنّان التّونسيّ، صابر الرّباعي أغنيته الجديدة “مجروح”، من كلماته بالتّعاون مع حمدي المهيري وألحان صابر الرّباعي نفسه.
بهذه المناسبة، نشر “الرّباعي”، مقطعًا من الفيديو كليب عبر حسابه على “إنستغرام”، معلنًا أنّ الأغنية أصبحت متاحة على جميع المنصّات الرّقميّة.
في الكليب المصوّر للأغنية، ظهر الرّباعي وهو يغني أمام الميكروفون بإحساس مرهف، معبّرًا عن مشاعر الشّوق والحنين، من خلال كلمات الأغنية باللهجة المصريّة، التي تقول:
“القلب مجروح.. عني لا ما تروح.. إنت روح الروح.. مشتاق لمسة يد.. أمانة عليك لا تطول.. إنت الآخر وإنت الأوّل واللحظة في غيابك عنّي.. عذاب سنين.”
لاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا من جمهور الرّباعي الّذي أشاد بإحساسه وأدائه المميّز .
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