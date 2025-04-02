ياسمين عبد العزيز تعلق على نجاح مسلسل وتقابل حبيب: محتواه بعيد عن الإسفاف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 07:24 مساءً - عبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن سعادتها لنجاح مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، لافتة إلى أن السبب أو العامل الرئيسي وراء نجاحه هو محتواه البعيد عن الجمل واللقطات التي تسبب حرج أو أذى بصري أو سمعي للمشاهدين.

ياسمين عبد العزيز تشارك أراء متابعيها حول مسلسل وتقابل حبيب

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها عبر صفحتها على "فيسبوك" مقطع فيديو لأحد جمهورها وهو يشيد بالمسلسل وبمحتوى حبكته الدرامية، وعلقت بالقول: "سعيدة جدا بالنجاح الجماهيري الكبير لمسلسلنا، والحمد لله إن ده جه من خلال محتوى بعيد عن الإسفاف والبلطجة وكل ما يجرح العين والأذن"، وتابعت:" إحنا كفنانين دورنا نرتقي بذوق الناس، مش نشارك في انحداره والحقيقة إن عندنا جمهور واعي قادر يفرق ويصنف وبيساند الفن الراقي المحترم بكل حب وثقة".

مناوشات بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حول أفضل مسلسل

يُذكر أنه خلال الساعات القليلة الماضية نشبت حرباً كلامية غير مباشرة بين الثنائيوأحمد العوضي، وجمهور كلّ منهما، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الخلاف عن صدارة قوائم المشاهدات الخاصة بمسلسلات رمضان 2025؛ حيث يزعم كل طرف تصدر القائمة وبفارق كبير عن أكبر المنافسين.

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قصة مسلسل " وتقابل حبيب"

وتدور أحداثحول شخصية "ليل الحسيني" وتجسد شخصيتها، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها "يوسف"، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف "ليل"، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري"، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها "ليل" في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا

ويضم المسلسل عدد آخر من النجوم وهم أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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