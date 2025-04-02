وفاة النجم الأمريكي فال كيلمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 07:24 مساءً - رحل عن عالمنا نجم السينما العالمية والأمريكية فال كيلمر Val Kilmer في لوس أنجلوس بحسب ما أعلنت عائلته.

ابنة فال كيلمر توضح سبب وفاته

وقالت مرسيدس كيلمر ابنة الفنان الأمريكي فال كيلمر Val Kilmer أن والدها تُوفي بسبب الإصابة بالتهاب رئوي، وكانت قد شُخِّصت إصابته بورم في الحلق عام 2014 ونُقل إلى المركز الطبي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام لعلاج نزيف حاد في حلقه، وجاء الورم نتيجة إصابته بسرطان الفم، بحسب "نيويورك تايمز".

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أبرز الأفلام السينمائية في مسيرة فال كيلمر الفنية

وخلال مشواره الفني والسينمائي شارك النجم الأمريكي و نجم هوليوود فال كيلمر ببطولة عدد من الأفلام السينمائية، حيث جسد شخصية "جيم موريسون" بفيلم " The Doors" كما شارك ببطولة فيلم "Batman Forever".

كما حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور حينما شارك بفيلم "Top Gun" والذي جسد من خلاله شخصية "Ice Man" وهي الشخصية التي جسدها مرة أخرى عام 2022 بفيلم "Top Gun: Maverick" على الرغم من المتاعب الصحية التي واجهها في ذلك الوقت.

وخلال الفترة الأخيرة قبل رحيله كان قد تم شفاءه من الإصابة بالسرطان وصرّحت ابنته لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه تعافى تمامًا، وأعاد شفائه إلى إيمانه وتم تداول أنباء عن إنه رفض العديد من أشكال الطب الغربي الحديث.



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يُذكر أن في عام 2017 أعلن الفنان الأمريكي فال كيلمر عن إصابته بـ السرطان بعد أن أمضى أكثر من عام وهو ينفي إصابته بمرض السرطان، وقد أعلن للمرة الأولى وبشكل رسمي حينها محاربته لمرض سرطان الحنجرة، وجاء هذا الاعتراف الرسمي خلال حديثه مع أحد المُعجبين، في برنامج "إسألني أيّ شيء"، حينما وجّه خلاله المعجب سؤالًا لـ"فال"، يستفسر فيه عن حقيقة الشائعات التي تتردّد منذ 2015، عن إصابته بالسرطان.



وقد شكلت إجابة "فال" البالغ من العمر 57 عامًا صدمة للجميع، حين أكد أنّه بالفعل كان يعالَج من السرطان، في حين لم يذكر أسباب إصراره على نفي هذه الحقيقة، طوال هذه المدّة، وكان النجم الشهير مايكل دوغلاس Michael Douglas السبب الأساسي في انتشار هذه الشائعة، التي تبيّن أنّها حقيقة، عندما قال كيلمر، إنّه كان "يعالَج" من سرطان الحنجرة، وهو المرض نفسه الذي شخّصه الأطباء لدوغلاس عام 2010.



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