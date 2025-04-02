فيديو.. في يومه العالمي: هل تقدم الدراما صورة واقعية عن مرض التوحد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 أبريل 2025 07:24 مساءً - مرض التوحد هو واحد من الأمراض العقلية التي لا تلقى اهتماماً كبيراً من صناع الدراما، ونظراً لندرة التعامل معها في حياتنا اليومية، تظل الدراما هي النافذة الأولى ليتعرف المجتمع إلى أصحاب المتلازمة، في تاريخ الدراما المصرية تم تمثيل مرض التوحد حوالي 4 مرات فقط، فهل قدمت صورة صحيحة عن المرض؟

التقينا بمتخصصة علاج حالات التوحد د/ رانيا رأفت، والتي قدمت لنا تقييماً لكل ما تابعته من أعمال درامية تناولت مريض التوحد كأحد أبطالها، وكشفت لنا عن ملاحظاتها.

ما هو أقرب عمل تابعته لحقيقة مرضى التوحد؟

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مسلسل حالة خاصة للنجم الشاب طه الدسوقي، العديد من التفاصيل في تقديم الشخصية كانت شديدة القرب من الواقع.

مشكلته في التعامل مع حذاء جديد، واستماعه بشكل مستمر لنفس ألبوم الأغاني باستمرار للتعامل مع الضوضاء، كلها تفاصيل جعلته أنجح من قدم دور مريض توحد.

أتذكر طفل توحد اضطرت والدته لشراء كل ملابس نومه من تصميم ولون واحد فقط، وذلك بعد إصراره على الجلوس عارياً بعد أن غسلت أمه منامته.

يذكر أن مسلسل "حالة خاصة" هو عمل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد أمين.

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ولكن ألوم على المسلسل في تقديم مريض توحد يستطيع حل الألغاز، وقادر على فهم المشاكل، وهي في الحقيقة أبعد ما يكون عن قدرات مريض التوحد.

في موسم رمضان 2025.. تابعنا دور الممثل الشاب مصطفى عماد وهو يقدم دور مريض توحد في مسلسل "سيد الناس".. ما هو تقييمك لدقة الدور وتماشيه مع أعراض المرض؟

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المشكلة الثالثة والتي تواجه أغلب الأعمال التي تمثل المرض، وتجلت في هذا العمل كذلك، التواصل البصري القوي الذي يقوم به الممثل، في حواراته مع بقية الشخصيات، وهي من ضروريات التمثيل، إلا أنها تفصيلة غير واقعية بالمرة وتعد من أبرز علامات المرض، عدم قدرة المريض على النظر مباشرة في أعين أو وجوه من يخاطبهم.

في رأيك، ما أهي أبرز الآثار الجانبية التي تحدث نتيجة التمثيل الخاطئ للمرض في الدراما؟

الصدمة التي تصيب أهالي المرضى، والشعور الشديد بالإحباط، عندما يكتشفون أن أولادهم غير قادرين على فعل ما يشاهدون مرضى التوحد يقومون بفعله، ينتظرون من الطفل أشياء تفوق قدراته وتتدمر كل أحلامهم، عندما يفشل الطفل في تنفيذ أي منها.

إذا كانت كل هذه الأعمال لا تقدم صورة دقيقة عن مرض التوحد، فما هو نوع المرض الذي يستلهم منه صناع الدراما شخصياتهم؟

يستلهمون الخصائص من أقل درجات مرض التوحد، والتي لا تعد إعاقة لحياة المريض، بل نعتبر هذا المريض المصاب بألطف وأخف طوائف التوحد، شخصاً طبيعياً مع بعض الصفات المحددة للتوحد، وليس من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مرض التوحد متعدد الأشكال والأعراض لدرجة أنه لا تتطابق فيه حالتان في العالم كله، لا في الأعراض ولا في درجة الإصابة ولا في القدرات العقلية، هناك مريض توحد قابل للتعلم ولكن تعليم خاص، هناك مريض توحد قابل للدمج في المجتمع، وهناك مرضى توحد غير قابلين للتعلم بالمرة، لذلك أطلق على مرض التوحد لقب "طيف التوحد"، لتنوع أطيافه وأعراضه وشدتها.

أخيراً: ما صحة امتلاك كل مريض توحد لقدرات حسابية ودرجات حفظ خارقة؟

هذه واحدة من الأخطاء الشائعة حول المرض، وهي غير دقيقة بالمرة، نتابع طبعاً بعض الحالات التي ترزق بهذه الهبات، إلا أنها شديدة الندرة، ولا تمثل نسبة كبيرة من المرضى، فكما سبق ووضحنا، هناك حالات توحد غير قابلة تماماً للتعليم، فما بالك بالحفظ والترديد.

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