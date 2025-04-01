“لام شمسية”.. رئيس الرقابة الفنية يوضح حقيقة تغيير النهاية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في رده الأول على الاتهامات التي طالت الرقابة على المصنفات الفنية حول فرضها تغيير نهاية مسلسل “لام شمسية” بإضافة أغنية “تسلمي يا مصر”، نفى عبد الرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بهذا الشأن، مؤكدًا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

وأوضح كمال في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن النهاية التي اختارها صناع العمل كانت بعيدة عن أي تدخل من الرقابة، وأن كل ما تم تداوله في هذا السياق كان مجرد شائعة سخيفة.

وأكد أن هذه الشائعة عارية تمامًا من الصحة، موضحًا في منشوره أن النهاية التي صممها فريق العمل هي جزء من الرؤية الفنية للمسلسل، مشيرًا الى أن أي تلميح لتدخل الرقابة هو أمر بعيد تمامًا عن الحقيقة.

وفي الأيام الماضية، كانت الكاتبة مريم نعوم قد كشفت تفاصيل تحضيراتها لمسلسل “لام شمسية”، موضحة أنها تعمل على المشروع منذ خمسة أشهر، نظرًا لأهمية الموضوع الذي يتناوله، وأكدت أن بعض القصص تتطلب تقديم بصيص من الأمل داخلها، ولا يمكن الاكتفاء فقط بطرح الأزمة دون تقديم رؤية تساعد المشاهد على استيعاب الحلول الممكنة.

وأشارت الى أن العمل على كتابة الحلقات استغرق وقتًا طويلًا، حيث تمت إعادة كتابتها عدة مرات للوصول الى أفضل صياغة درامية.