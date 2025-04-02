أغاني شيرين تعود إلى يوتيوب ومحاميها يهدد بالتصعيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، على عودة عرض أغاني ألبومها الجديد عبر “يوتيوب”، بعد حذفها من جانب شركة “روتانا”.

وقال قنطوش في تصريحات صحافية: “الحمد لله الأغاني بدأت تنزل على المنصات تاني… بعد ما تأكدت إدارة اليوتيوب من صحة المستندات التي تم رفعها لها… حيث إنها أحكام نهائية واجبة النفاذ… وتؤكد صحة موقف الفنانة شيرين”.

وأضاف: “طول الوقت كنا بنقول إن العقد بتاعها… وكنا داخلين في نزاع وجدال قانوني ملهوش أي معنى… بالعكس دلوقتي أي حد يقدر يسمع الأغاني في أي منصة من المنصات بدون أي قيد أو شرط. إحنا قولنا من زمان من تسعة شهور إن العقد انتهى ومحدّش يقدر يحذف أغانيها… ومع ذلك إحنا كنا دخلنا في جدل قضائي وكنا في غنى عنه.. لكن دلوقتي إحنا أصبحنا أمام حكم وهو عنوان الحقيقة وبيأكد أنه تم انتهاء العقد”.

وفي ختام حديثه، هدّد محامي شيرين عبد الوهاب بمقاضاة أي شخص أو جهة قد تتعرّض لأغاني موكّلته، قائلاً: “أي حد هيتعرّض لأغاني الفنانة شيرين هيدفع تعويض 2 مليون جنيه زي ما حكمت بيه المحكمة”.