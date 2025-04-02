أحمد السعدني يحسم الجدل حول علاقته بمي عز الدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ظهورهما معاً في سحور خاص وانتشار شائعات حول علاقتهما، حسم النجم أحمد السعدني الجدل بحديثه عن علاقة الصداقة القوية التي تجمع بينه وبين النجمة مي عز الدين.

وأكد في لقاء مع برنامج ET بالعربي على علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بمي، قائلاً: “أنا ومي بنتكلم بالتلفون كل يوم، ده بقى جزء من روتين حياتنا تقريباً”، مشيراً الى أنه تمكن من مشاهدة 7 حلقات من مسلسلها (قلبي ومفتاحه” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الأخير.

وأشار إلى أنه “كنت من أول من دعمها ونصحها بالمشاركة في المسلسل، لأنه تجربة مميزة ومختلفة، خاصةً أنها كانت تمر بظروف صعبة في ذلك الوقت”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع علاقة الصداقة القوية التي تجمع بين النجمين، وعلقوا على طريقة تعامله معها وحرصه على الوقوف بقربها بعد رحيل والدتها وتأثير هذا الفراق عليها وعلى حياتها، متمنيين أن تدوم هذه العلاقة وأن يبقى سنداً لها.

يذكر أن مسلسل “قلبي ومفتاحه” حقق نجاحاً كبيراً ضمن السباق الرمضاني الأخير، ويشارك في بطولته الى جانب مي عز الدين مجموعة من النجوم من بينهم آسر ياسين، دياب، أحمد خالد صالح، وأشرف عبد الباقي، وهو مكون من 15 حلقة، وإخراج تامر محسن.