ياسمين عبد العزيز.. “زوجة رجل مش مهم” في عيد الأضحى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة ياسمين عبد العزيز من جديد لاستئناف تصوير فيلمها “زوجة رجل مش مهم”، الذي تلتقي فيه للمرة الأولى مع النجم أكرم حسني، والذي من المقرر أن تنافس به في موسم عيد الأضحى المقبل.

وبدأت ياسمين وفريق العمل في التحضير لاستئناف التصوير خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد توقف عن التصوير طوال شهر رمضان لانشغالها بتصوير مسلسلها “وتقابل حبيب”، إضافة لانشغال أكرم حسني بتصوير مسلسله “الكابتن” الذي شارك به في السباق الدرامي الرمضاني الماضي.

وتلعب ياسمين عبد العزيز شخصية سيدة مرتبطة بأحد الرجال، لكنها تجد فيه صفات تجعله غير مهم عند الجميع، مما يجعلها تدخل في مشاكل معه، وتطلب منه أن يغير من شخصيته ليصبح مهمًا.

وكان من المفترض أن يقوم المخرج خالد جلال بإخراج الفيلم، إلا أنه اعتذر في اللحظات الأخيرة قبل التصوير لتسند مهمة الإخراج للمخرج معتز التوني.

فيلم “زوجة رجل مش مهم” بطولة ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني عدد من نجوم الكوميديا، إخراج معتز التوني تأليف شريف الليثي.